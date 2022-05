Nuovi Vigili del Fuoco volontari per il Corpo di Cles

Pubblicità

Vigili del Fuoco volontari cercansi a Cles.

Il sindaco Ruggero Mucchi, in accordo con il comandante Tiziano Brunelli, ha indetto infatti un bando per la presentazione di domanda d’assunzione nel Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Cles.

Il bando ha il fine di redigere una graduatoria da cui il Corpo possa attingere per l’inserimento in organico di nuovi aspiranti Vigili del Fuoco Volontari di Cles.

Possono partecipare persone d’ambo i sessi che abbiano raggiunto i 18 anni e non superato i 45 anni di età e gli interessati dovranno presentare apposita domanda di assunzione in forma cartacea al comandante del del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Cles – viale Degasperi, 145/1 – 38023 Cles (TN); oppure in formato elettronico su file pdf all’indirizzo e-mail comandante@vigilidelfuococles.it

Le domande, redatte in carta semplice con firma dell’aspirante vigile, dovranno pervenire entro le ore 18 del giorno 31 maggio 2022 (farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale, la data di ricezione dell’e-mail o il timbro di ricevuta alla caserma VVF Vol. di Cles). Le domande a mezzo posta dovranno pervenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Al fine di verificare la correttezza della domanda e redigere la graduatoria da cui attingere per l’eventuale inserimento in organico sarà istituita una commissione di bando così composta dal comandante, dal vicecomandante e da due capiplotone.

L’avviso completo è disponibile sul sito comunale www.comune.cles.tn.it