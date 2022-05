Maternità in Italia, Trento e Bolzano in testa alla classifica: Province più “mother friendly”

Pubblicità

Un quadro in generale piuttosto critico quello che emerge dalla ricerca di Save the Children, diffusa alla vigilia della Festa della Mamma, che tocca circa 6 milioni di madri divise tra vita lavorativa e familiare.

Nonostante la ripresa del mezzogiorno, anche quest’anno, sono le regioni del Nord Italia ad essere più “mother friendly”, in alcuni casi con valori molto più alti della media nazionale.

È quello che emerge dal settimo Rapporto “Le Equilibriste: la maternità in Italia 2022”. Un rapporto che include l’Indice che le madri assegnano alle Regioni che si impegnano maggiormente a sostenere la maternità. L’indice elaborato dall’Istat per Save the Children, valuta attraverso 11 indicatori la condizione delle madri in tre diverse aree: dai servizi, alla cura, fino al lavoro.

Le province autonome di Bolzano e Trento mantengono da varie edizioni il primato, classificandosi come “Provincie più a portata di mamma”.

In generale però, rimane un quadro piuttosto critico quello delle circa 6 milioni di madri, aggravato soprattutto durante la pandemia. Particolarmente delicata è la situazione lavorativa. Infatti, si guarda il numero totale di attivazioni contrattuali, nel 1° semestre, per la maggior parte delle donne (38,1%) il lavoro è a tempo determinato.

Segue poi quello stagionale (17,7%) e, solo in ultima posizione si trova l’indeterminato, con 14,5%. La situazione diventa molto più chiara, se i dati vengono confrontati con il sesso opposto: degli oltre 2 milioni di contratti attivati per gli uomini, quasi la metà (il 44,4%) è a tempo determinato, subito seguito dall’indeterminato (il 18%). Di conseguenza, Il 42,6% delle donne con figli nella fascia d’età 25-54 risulta non occupata, con uno divario rispetto agli uomini di più di 30 punti percentuali.

