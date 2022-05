Fratelli d’Italia chiede un incontro col governatore, Urzì: «Ecco le nostre priorità per il Trentino»

Pubblicità

Fratelli d’Italia chiede al governatore Maurizio Fugatti di contare di più in consiglio provinciale in virtù dei tre consiglieri che siedono tra i banchi di maggiornanza. Il partito di Giorgia Meloni non ha mai chiesto poltrone, e questo diventa una novità assoluta nel panorama politico di questi tempi, ma chiede maggior coinvolgimento nelle scelte politiche per il Trentino.

Uno scatto in avanti, questo propone Fratelli d’Italia alla coalizione a cui partecipa senza ruoli di governo provinciale. «E senza rivendicarli perché la politica si può anche farla senza poltrone. Proprio questa condizione di seconda forza politica per numero di consiglieri della coalizione ci dà il titolo però per pretendere di allungare il passo» – spiega il commissario provinciale Alessandro Urzì.

Per Urzì «le parole del commissario della Lega, l’amico Binelli, ci danno l’occasione per ricordare che una coalizione esiste se si riunisce».

Binelli in un’intervista rilasciata ad un media trentino ha dato per scontata l’alleanza tra Lega e Fratelli d’Italia per le prossime elezioni provinciali di ottobre 2023.

Urzì dopo avere preso atto delle parole del segretario della Lega confessa però che «da dicembre avuto solo un incontro con i colleghi della coalizione in questi sei mesi. Che corrispondono a mezzo anno. E forse una costruttiva riflessione vale la pena produrla perché FdI ha intenzione di dare il massimo di sé ma le occasioni devono essere costruite e non boicottate.

Mai ci siamo ancora incontrati per esempio con il presiedente Fugatti (incontri tutti regolarmente richiesti, fissati e poi annullati all’ultimo secondo per improrogabili impegni dello stesso). Se il Presidente Fugatti non ha ancora trovato il tempo fra i tanti impegni di ricevere una delegazione del nostro partito ne prendiamo atto. Gli impegni assorbono tante energie, lo sappiamo, e quindi sino a quando non saremo chiamati a tirare delle somme attendiamo che il tempo venga trovato».

Alessandro Urzì poi comincia a parlare di programma politico sul quale dice di essere stato interrogato da più parti. «Sono rimasti sospesi tutti i trenta e più punti di programma che ci sentiamo di avere nelle nostre priorità e che abbiamo consegnato alla coalizione con le nostre proposte di soluzione. Fratelli d’Italia ama la concretezza, e concrete sono le nostre priorità»

In concreto ecco i principali punti.

Viabilità: decisione definitiva sul tracciato del raddoppio secondo il progetto già pronto della statale della Valsugana nel fra Castel Ivano e Grigno; allo stesso tempo avvio senza ulteriori attese del tavolo di concertazione con popolazioni, associazioni e istituzioni per il tracciato della Valdastico senza soluzioni preconfezionate e avvio di studio di un collegamento rapido con le Giudicarie, realizzazione delle rettifiche già previste della Gardesana, per citare i punti principali;

Interessi economici: rafforzamento del quadro di relazioni con il motore finanziario italiano, il Veneto e la Lombardia, e potenziamento immediato della rappresentanza di Bruxelles perché le sfide sui finanziamenti e l’autorevolezza delle relazioni si vincolo anche in Europa;

Disabilità: un piano organico urgente sugli interventi di supporto alle politiche per le disabilità per non perdere i finanziamenti del ministero;

Giustizia e Legalità: sfratto del Centro sociale Bruno e restituzione dell’immobile ad esigenze di interesse pubblico, rispetto della legalità e del decoro dell’areale della Regione in piazza Dante;

Cultura ed identità: avviare le procedure per il riconoscimento da parte dell’Unesco del Vin santo e radicamento di una proposta per la tutela dell’identità storica ladina delle Valli del Noce;

Scuola: rinforzo degli organici, potenziamento graduatorie insegnanti di sostegno Bes ed ore di sostegno; riduzione numero alunni per classe e interventi sulla Soprintendenza nonché rafforzamento della formazione professionale;

Sanità: strutturazione della medicina territoriale e dell’assistenza domiciliare;

Fauna selvatica: un modello guida di tutela della sicurezza pubblica e dell’allevamento dall’aggressione dei grandi predatori da proporre a livello nazionale senza troppi timori reverenziali;

«Un elenco che prosegue di cui discuteremo con il Presidente quando gli impegni glielo permetteranno. Ecco, concretezza, di cui discutere nella coalizione evocata che non può essere solo un ombrello ideale nel quale pienamente ci riconosciamo ma uno strumento per fare, per realizzare. Fratelli d’Italia c’è per fare dando realizzazione al cambiamento evocato nel 2018 a cui ci sentiamo pronti. Il resto ci interessa poco» – conclude Alessandro Urzì Commissario provinciale Fratelli d’Italia Trentino