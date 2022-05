Domenica in centro storico la Fiera di Santa Croce

Pubblicità

Nella giornata di domenica prossima 8 maggio si terrà il tradizionale “Mercato saltuario di S. Croce” più popolarmente conosciuta come “fiera delle scale”.

Dalle ore 4 fino a al termine della fiera sono istituiti il divieto di transito veicolare e di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ad ogni sorta di veicolo (ad eccezione dei mezzi autorizzati ovvero dei veicoli degli operatori di mercato) nelle seguenti vie: via Belenzani; via Verdi (da Piazza Duomo a via Rosmini); via Roma (lato nord da via Belenzani a via Pozzo); via delle Orfane lato ovest; via Camillo B. Cavour lato est; Piazza Duomo e Piazza S. Maria Maggiore per collocazione banchi associazioni senza scopo di lucro. (da via Cavour fino al vicolo delle Orsoline).

