Cesare da 400 giorni va quotidianamente sulla tomba del figlio: “Nessun padre dovrebbe sopravvivere al figlio”

Pubblicità

Pubblicità



E’ dal 9 aprile 2021 che Cesare Marescotto veglia ogni giorno sulla tomba del figlio, morto a 51 anni a causa di un tumore al cervello.

L’anziano, di 82 anni, per tutti è ormai diventato il “guardiano del cimitero”. La sua storia è stata raccontata dal Corriere del Veneto.

Il figlio, Florindo, era un imprenditore edile, come spiega Cesare al Corriere: “Un gran lavoratore, stimato da tanti in paese. Sto qui sei ore al giorno, tre al mattino e altrettante il pomeriggio”. Avviene in provincia di Vicenza a Sarego.

Pubblicità Pubblicità

Sono già passati 400 giorni da quando Florindo è morto e Cesare però continua tutti i giorni a sedersi su una sedia che era del figlio vicino alla tomba e a parlare.

“Nessun padre dovrebbe sopravvivere ai figli. E’ un dolore immenso, innaturale e crudele”: questo è ciò che dice Cesare con il cuore infranto a coloro i quali passando, gli chiedono come stia.

Pubblicità Pubblicità