Catasto, trovato l’accordo con il Governo. Centrodestra: “Non ci sarà un aumento delle tasse”

Pubblicità

Pubblicità



Il rischio di una spaccatura nell’esecutivo si era ripresentato dopo l’ennesimo rinvio da parte del governo sulla riforma contenuta nella Delega fiscale. Senza l’intesa con il centrodestra, che da mesi manifesta l’opposizione sui nuovi criteri di mappatura degli immobili, l’unica soluzione sarebbe stata la richiesta di fiducia in Aula.

Se inizialmente l’oggetto della contesa tra governo e centrodestra sulla riforma del catasto, era l’articolo 6 della delega fiscale in riferimento ai valori di mercato, alla fine l’intesa è arrivata. “Non ci sarà aumento di tasse”, esultano Lega e Forza Italia.

Il nuovo articolo 6 voluto dal Centrodestra prevede che i proventi e il maggior gettito recuperato con l’emersione delle cosiddette “case fantasma”, dovrà essere destinato alla riduzione delle imposte sulla casa, a partire dall’Imu.

Pubblicità Pubblicità

Viene quindi eliminato ogni riferimento ai valori patrimoniali degli immobili, consentendo l’aggiornamento delle rendite secondo la normativa attualmente in vigore e senza alcun mutamento di carattere patrimoniale.

Successivamente, Il catasto verrà aggiornato, ma senza cambiamenti rispetto ai criteri attuali. Esclusa anche in questo caso, la possibilità di nuove tasse sulla casa. In linea generale, l’obiettivo rimane quello Agenzia delle Entrate e Comuni di strumenti in grado di accelerare e facilitare l’individuazione, ma anche il corretto classamento degli immobili non censiti.

Pubblicità Pubblicità