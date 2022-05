Una distopica visione di fantapolitica

Pubblicità

Egregio direttore,

In questi mesi di eventi drammatici che stanno sconvolgendo il mondo per come l’abbiamo conosciuto per oltre settant’anni, ognuno di noi vive una condizione personale che oscilla tra l’impotenza individuale e la rassegnazione come logica conseguenza, unitamente a rabbia e frustrazione per non poter intervenire in prima persona, a porre fine all’inizio di questo massacro che non lascia spazio ad un orizzonte rasserenante ma che anzi fa nascere molte domande a cui non siamo in grado di dare risposte.

Questa situazione sta creando nelle persone maggiormente consapevoli, condizioni più o meno inconsce di smarrimento e di panico.

Ricordo che all’inizio degli anni sessanta aveva preso piede un filone narrativo che affrontava la così detta “fantapolitica” ovvero nella lingua italiana una “parola macedonia” che comprende fantasia e politica, per ipotizzare degli scenari di un prossimo futuro, distanti dalla realtà contingente che si sta vivendo o addirittura uno spostamento ideale temporale in una dimensione parallela, per dare una visione diversa, ipotizzando possibili ed immaginabili scenari che nei racconti dell’epoca, avrebbero potuto prendere piede in contrapposizione o in alternativa alla situazione storica del momento o al contesto specifico che si stava vivendo nell’ambito di un racconto.

Quella che oltremanica viene definita “Political fiction”. Una specie di sottocategoria della fantascienza che suggestionava le menti più eclettiche con certi racconti appartenenti al filone cult dell’epoca. Oggi di affascinante in questa guerra non è rimasto assolutamente nulla e non c’è prospettiva che possa edulcorare gli scenari futuri.

Rimane tuttavia la possibilità di dare spazio a diverse distopie, la più spaventosa delle quali sarebbe un improvviso rovesciamento di fronte, laddove l’Ucraina dopo essere stata armata fino ai denti da mezzo mondo con tutte le armi più potenti e sofisticate ed essere stata addestrata adeguatamente al loro uso, potrebbe trovare conveniente rivoltarsi contro al mondo occidentale, (America compresa), schierandosi con l’attuale nemico russo e i suoi storici alleati, costituendo così la più grande unità militare della Storia.

Possibile preludio per iniziare un sistematico attacco all’Europa offrendo sufficiente spazio condiviso tra Zalensky e Putin pronti a dividersi un appetitoso e gigantesco bottino, alla faccia dei morti e delle distruzioni in atto. Azione che sempre nell’ambito di una visione distopica, potrebbe ripagare entrambe le parti in causa dai danni economici sostenuti in questa folle guerra.

La Storia ci insegna che anche in diverse precedenti guerre, le alleanze si creano e si disfano per ricomporsi in maniera totalmente diversa ed improvvisa in poco tempo in maniera imprevedibile. Nulla e nessuno potrebbe tuttavia escludere categoricamente quella che allo stato attuale, ovviamente rimane solamente una distopia da fantapolitica, ma che potrebbe essere la sorpresa più sconvolgente che potremmo aspettarci da questa guerra, trovando l’intera Europa impreparata ad un evento del genere.

Non preoccupiamoci: per il momento…è solo la trama di un romanzo di fantapolitica, sebbene il Copasir tramite il presidente senatore Adolfo Urso abbia deciso di appoggiare la decisione del Governo di secretare l’ultimo invio di armi in Ucraina. Una decisione che potrebbe nel tempo sempre in ambito fantapolitico…avere un devastante effetto boomerang.

Adriano Bertolasi – Trento

