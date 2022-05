Si ribalta col tagliaerba a Sfruz e rimane schiacciato: 26enne elitrasportato in gravissime condizioni al Santa Chiara

Pubblicità

Pubblicità



Grave incidente poco prima delle 12 di oggi, giovedì 5 maggio, sulla strada della Madonnina, nei pressi dell’abitato di Sfruz.

Un operaio di 26 anni si è ribaltato con il trattore mentre stava eseguendo le operazioni di taglio dell’erba, rimanendo schiacciato dal mezzo.

Immediatamente è scattato l’allarme e sul luogo dell’incidente si sono portati un’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco volontari di Sfruz, Taio, Smarano e Tassullo, che hanno liberato il giovane rimasto incastrato.

Pubblicità Pubblicità

Vista la gravità della situazione è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero, che si è alzato in volo da Trento e in pochi minuti ha raggiunto la Val di Non.

L’operaio è stato quindi trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Chiara.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Cles per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Pubblicità

Pubblicità Pubblicità