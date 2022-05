Si alza il velo su Palazzo Vogtenhof a Mezzocorona

Pubblicità

Finalmente è arrivato il momento, tanto atteso, dell’inaugurazione di Palazzo Vogtenhof (ex casa Chiettini) a Mezzocorona.

Il velo sulla nuova struttura, che sorge nel centro della borgata rotaliana a due passi dal municipio, si alzerà ufficialmente domenica 15 maggio alle 10.

Nel ristrutturato palazzo, sede di un antico maso medioevale da cui deriva il nome, trovano sede l’ufficio anagrafe, gli uffici tecnici e la nuova sala consiliare che nell’occasione sarà intitolata al dott. Guido Conci.

Per il Comune di Mezzocorona si tratta di un investimento che ha radici lontane e che completa un comparto urbano interamente dedicato agli uffici pubblici.

Fisicamente, i due edifici che lo compongono si trovano tra Palazzo Firmian (municipio) a fianco e Palazzo della Vicinia (biblioteca e uffici tecnici) di fronte.

Per entrare nei dettagli, cominciamo dal nome. Da una ricerca curata dalla biblioteca: «Vogtenhof è una delle denominazioni più antiche dei masi di Mezzocorona (Vogt nell’antico tedesco significa avvocato). Nel 1491 è già nominato questo maso nell’Urbario di Dorotea di Kronmetz, ultima discendente dell’antica casata dei nobili di Metz primi giurisdicenti di Mezzocorona e moglie del barone Nicolò Firmian. Altre informazioni verranno svelate dalla prossima pubblicazione di Leone Melchiori sulla storia dei 50 masi del paese di Mezzocorona, di cui il Vogtenhof fa parte».

L’acquisto da parte del Comune di Mezzocorona risale al 2003, per un valore di 400 mila euro, che ha visto un importante impegno provinciale; impegno che poi si è confermato nelle fasi successive.

Sono serviti 1 milione e 400 mila euro per il consolidamento strutturale, quindi 1 milione e 200 mila per quello architettonico. Le fasi progettuali e di lavorazione sono state portate avanti in stretta collaborazione con gli uffici predisposti alla tutela dei beni culturali, visto il valore storico del palazzo: la parte dove troverà nuova collocazione il consiglio comunale risale addirittura al 1400. Si è dunque cercato di mantenere inalterate le caratteristiche di avvolti e muri portanti.

Ora è giunto il momento di svelare il nuovo palazzo. E tutta la popolazione, naturalmente, è invitata a partecipare a questo momento così importante.