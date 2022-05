Seminario di approfondimento sull’Autismo: una nuova legge per favorire l’inclusione sociale

Pubblicità

Pubblicità



Promuovere una cultura attenta alle persone con disturbi dello spettro autistico, valorizzando la rete integrata dei servizi, al fine di migliorare le condizioni di vita e favorire l’inclusione sociale dei soggetti interessati.

Questo l’obiettivo della nuova legge provinciale in materia di inserimento lavorativo delle persone autistiche, al centro, nel pomeriggio di ieri, di un seminario di approfondimento promosso da Tsm – Trentino School of Management e dall’Assessorato provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro.

“Pensiamo che questa normativa, con la collaborazione di tutti i servizi, – ha detto l’assessore allo sviluppo economico della Provincia autonoma di Trento, Achille Spinelli – possa dare un’opportunità concreta alle persone che soffrono di disturbi dello spettro autistico. Persone che hanno delle capacità lavorative che possiamo valorizzare. Con questa legge si apre un nuovo percorso anche per Agenzia del lavoro che affiancherà i soggetti interessati per aiutarli nell’inserimento lavorativo.

Pubblicità Pubblicità

A luglio – ha ricordato l’assessore – grazie alla collaborazione con Tsm, si aprirà un percorso formativo rivolto agli operatori di Agenzia del lavoro e agli operatori dei soggetti accreditati, che dovranno prendere in carico le persone con disturbo dello spettro autistico, per accrescere la conoscenza del disturbo e studiare la modalità di approccio per definire e attuare un progetto di inserimento lavorativo individuale, che tenga conto delle caratteristiche di questa particolare tipologia di disabilità.

Si sta, inoltre, predisponendo un modello di monitoraggio che tenga conto della specificità dei servizi erogati e dei loro destinatari al fine di misurarne l’efficacia e l’efficienza nell’ottica di migliorare il servizio, non solo a favore di questo specifico target di utenti. È una sfida complessa per il Trentino – ha concluso Spinelli – e noi siamo pronti a fare la nostra parte, collaborando con tutti i soggetti che lavorano per portare avanti l’idea di un territorio aperto a tutti e di una comunità inclusiva”.

Paola Borz, direttrice di Tsm – Trentino School of Management, ha ricordato come la scuola di formazione, che quest’anno raggiunge il ventesimo anno di attività, lavori da sempre, insieme a tutto il sistema pubblico provinciale, per rendere il Trentino più accessibile a tutti, a prescindere dai propri limiti.

Pubblicità Pubblicità



La legge provinciale, è stato spiegato nel corso del seminario, ha previsto un nuovo modello di presa in carico della persona: che sarà seguita da un soggetto accreditato per i servizi di inserimento lavorativo, con l’accordo e il monitoraggio di Agenzia del lavoro.

Proprio l’aspetto del monitoraggio è stato particolarmente valorizzato, prevedendo che Agenzia del lavoro attui un sistema per monitorare i servizi offerti dai soggetti accreditati in termini di efficienza ed efficacia. Agenzia del lavoro si sta attivando dal punto di vista amministrativo e tecnico per coinvolgere i soggetti accreditati per la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico.