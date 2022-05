Record di gazebo per Claudio Cia, 100 in un anno: «La politica deve essere sempre in ascolto dei cittadini e connessa alla realtà»

Pubblicità

La politica deve sempre essere al servizio dei cittadini. Sembra banale dirlo, ma non lo è affatto. A dimostrarlo, soprattutto coi fatti, è il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Cia che dallo scorso 8 maggio 2021 ad oggi ha partecipato e promosso 100 gazebo, tutti a nome e per conto di Fratelli d’Italia su tutto il territorio provinciale.

Claudio Cia si è mosso in tutto il territorio: dalle Giudicarie alla Val di Fassa, dalla Valsugana alla Val di Sole senza escludere alcun territorio.

«Tramite i gazebo ho avuto modo d’incontrare moltissime trentine e trentini, confrontarmi con loro, – spiega il consigliere – conoscere le loro preoccupazioni e aspirazioni. Ho raccolto apprezzamenti per l’azione del Governo provinciale, ma anche dure critiche. Sono grato per ognuno di questi incontri, che mi hanno arricchito dal punto di vista umano e mi hanno spesso fornito importanti spunti per portare avanti il mio compito istituzionale all’interno del Consiglio provinciale. E’ da considerare infatti che la quasi totalità dei disegni di legge presentati dal sottoscritto sono nati proprio stando nei gazebo».

È inutile nasconderlo: stiamo attraversando un periodo di delusione e disaffezione della cittadinanza verso la politica. Secondo Cia questo succede perché troppo spesso «la politica sembra essere autoreferenziale, arrovellata su questioni sterili e fini a sé stesse, lontane anni luce dalle problematiche che riguardano la vita quotidiana della popolazione. La buona politica non parla a sé stessa, ma alle persone, sa andare al loro cuore. Per questo io intendo il mio mandato in Consiglio provinciale nello spirito vero e originario della delega che mi è stata conferita dai cittadini alle urne, ovvero essere sempre presente per loro e vicino alle loro istanze».

Il consigliere di Fratelli d’Italia è sempre connesso alla realtà quindi anche se il traguardo dei 100 gazebo in un anno pare non essere certo un punto di arrivo. Claudio Cia infatti rilancia: «Questo importante passaggio mi incoraggia a proseguire in questa direzione, sempre motivato dall’attenzione e dalla passione per il Trentino che vedo quotidianamente negli occhi dei nostri cittadini in ogni borgo, paese o città su tutto il territorio provinciale».

