Paccher, «Costi del concerto per Vasco: ecco le vere cifre»

Pubblicità

Pubblicità



Sarebbero completamente errati e strumentali i conteggi delle opposizioni sul concerto di Vasco Rossi apparsi oggi sui giornali del Trentino. A dirlo è il vice presidente del consiglio regionale Roberto Paccher che rimarca il fatto che le opposizioni sono alla ricerca spasmodica di pretesti per criticare il concerto di Vasco Rossi.

Secondo Paccher «Non passa giorno senza che la sinistra cerchi un motivo per scagliarsi contro l’evento del 20 maggio ed ora l’ultima frontiera sembra essere quella legata ai costi. Ma si tratta di una polemica fatta con il metro della mera contabilità, ragionieristica, sommando cioè le risorse in uscita contenute nelle ordinanze firmate dal presidente della giunta Fugatti. La realtà è che ci sono delle spese legate al concerto che si “bruciano” appena spente le luci del palco e altre spese ad “utilità pluriennale” che sono quelle legate alla infrastrutturazione dell’area: questo vale per tutte le organizzazioni, sia pubbliche che private».

La politica della giunta è lungimirante «per questo i circa tre milioni di euro investiti per infrastrutturare l’area vanno dunque visti nell’intenzione di organizzare altri concerti per cinque anni. Quindi quest’anno pesano per un quinto, ovvero 600 mila euro. Ma non solo: la Provincia ha risparmiato 2 milioni di euro per aver utilizzato qui, senza smaltirlo altrove, il materiale di risulta ricavato dallo scavo delle gallerie di Moena. Materiale che è stato utilizzato per creare il sottofondo dell’area».

Pubblicità Pubblicità

Non è tutto: Paccher dichiara anche che «l’area potrà essere utilizzata nuovamente dal giorno seguente il concerto di Vasco. Senza ulteriori interventi potrà ospitare 30 mila persone in autosufficienza, visto che lì ci sono anche dai 5 agli 8 mila stalli per automobili. Ipotizzando che ad un concerto in auto ci vadano 4 persone, non è un calcolo difficile quello che ci porta alle oltre 30 mila persone che si possono recare ad un evento, di qualunque genere, senza bisogno di stravolgere la città di Trento.

Questa si chiama valorizzazione pluriennale. Del resto è sotto gli occhi di tutti che con 110 mila persone attese in città quel venerdì per seguire il concerto ci sarà un afflusso straordinario e che l’indotto riguarderà una molteplicità di categorie economiche: ci sarà lavoro per gli alberghi, per i ristoranti, per i bar, ma anche per gli autotrasportatori, per le pompe di benzina, lo stesso commercio. Va detto che lo studio fatto da Confcommercio sulle ricadute locali va letto al rialzo, visto che si è basato su un valore a posto letto di 100 euro, quando sappiamo bene che in questo periodo il loro valore è ben superiore»

Pubblicità Pubblicità