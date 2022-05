La Pro Loco di Cavedago cerca una gestore per il bar-chiosco in piazza San Lorenzo

Pubblicità

Gestore cercasi per il bar-chiosco in piazza San Lorenzo a Cavedago.

La locale Pro Loco ha infatti pubblicato un avviso per l’affidamento in gestione della struttura per la stagione estiva 2022 nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre.

Visto l’importante flusso turistico dell’anno precedente, per l’estate 2022 l’associazione ha quantificato la cifra di gestione da corrispondere in 2.400 euro complessivi (800 euro al mese) alla quale saranno da aggiungere ulteriori spese forfettarie per gas, corrente elettrica ed acqua, quantificate in 600 euro.

Gli interessati dovranno richiedere la documentazione necessaria per presentare la richiesta tramite e-mail all’indirizzo proloco.cavedago@gmail.com. La Pro Loco invierà poi quanto prima tutto il materiale necessario.

L’offerta dovrà essere pervenuta entro e non oltre le ore 10 di lunedì prossimo, 9 maggio 2022, a mezzo pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo proloco.cavedago@pec.it in formato pdf protetto da password che andrà comunicata in un secondo momento.

Successivamente, entro e non oltre le ore 11 dello stesso giorno, lunedì 9 maggio 2022, andrà comunicata la password per l’accesso al documento protetto contenente l’offerta precedentemente inviato, utilizzando lo stesso metodo di invio tramite posta certificata, allo stesso indirizzo.

Nel caso in cui i partecipanti fossero più di uno, sarà utilizzato il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’avviso completo è disponibile sul sito comunale www.comune.cavedago.tn.it