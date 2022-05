La Compagnia di Lizzana compie 50 anni

Pubblicità

Pubblicità



La Compagnia di Lizzana, oggi compie esattamente 50 anni: era infatti il 5 maggio 1972 quando sul palco del Teatro di Lizzana, un ritrovato gruppo di appassionati di teatro si è presentato al pubblico con “En malgar ma che om”.

Da quel giorno in poi la Compagnia non si è mai fermata, arrivando a produrre più di sessanta spettacoli che hanno coinvolto almeno 300 persone tra attori, registi, tecnici, scenografi e collaboratori.

Il 2022 sarà dunque un anno di festeggiamenti per il gruppo, che dopo due anni di lavoro, è pronto per condividere questa lunga e ricca storia, raccolta in una speciale pubblicazione “𝐈 primi 𝟓𝟎 anni della Compagnia di Lizzana 𝟏𝟗𝟕𝟐-𝟐𝟎𝟐𝟐“.

Pubblicità Pubblicità

Il libro sarà presentato attraverso uno spettacolo-presentazione con immagini, racconti ma anche scene di alcuni degli oltre 60 spettacoli messi in scena.

Un’occasione per rivivere ricordi ed emozioni e festeggiare assieme al pubblico, questi primi 50 anni. L’appuntamento, in doppia replica, è al Teatro San Floriano di Lizzana, sabato 7 maggio alle 20.30 e domenica 8 maggio alle 17.30.

Prenotazioni whatsapp al numero 333-1853967 o alla mail prenotazioni@compagniadilizzana.it

Pubblicità Pubblicità