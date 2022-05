Domenica 8 maggio Bimbimbici, ritrovo alle Albere

Pubblicità

Bimbimbici è una manifestazione nazionale di FIAB per promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi che si terrà domenica 8 maggio 2022 in molte città d’Italia.

La manifestazione si concretizza in una pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine ed è rivolta principalmente a bambine/i e ragazze/i. Numero massimo di partecipanti: 150 persone. Per ragioni di sicurezza i minori devono essere accompagnati dai genitori/responsabili. In caso di pioggia la manifestazione viene annullata.

Programma – Ritrovo ore 10 nel parco Fratelli Michelin e registrazione partecipanti (obbligo di preiscrizione sul sito dell’APT discovertrento.it/eventi).

Ore 10:30 partenza e pedalata in direzione nord su ciclopedonale alla scoperta dei quartieri di Roncafort e Gardolo – percorso di 9 km. Ore 12:00 circa arrivo al parco di Melta di Gardolo e distribuzione delle “bombe di fiori” realizzate dalle ragazze e dai ragazzi dell’Associazione Anffas di Trento. La Circoscrizione di Gardolo inoltre regalerà alle bambine e ai bambini frutta e gelato.

Percorso proposto: dal parco Fratelli Michelin – direzione nord su ciclopedonale – Lungadige Monte Grappa – Lungadige Giacomo Leopardi – Lungadige Braille – via Bepi Mor – via Maccani – via Caneppele – via dell’Asilo – sottopasso ciclopedonale – via Giarette – via Aeroporto – via Marco Pola – via don Lorenzo Milani e imbocco cilopedonale fino a via 25 aprile ed entrata nel parco dal parcheggio auto.

L’evento è organizzato da Fiab Trento con il patrocinio del Comune di Trento, APT Trento, Monte Bondone e con il supporto della Circoscrizione di Gardolo.

