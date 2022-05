Digitalizzazione: Eusalp intensifica il suo impegno

La seconda Conferenza Digitale Alpina – DAC – si è svolta a Trieste il 3 e 4 maggio 2022, in Friuli Venezia Giulia. La conferenza è stata organizzata su iniziativa dei gruppi di lavoro tematici della Strategia UE per la regione alpina, Connettività & Accessibilità e Mercato del lavoro, istruzione & formazione. Questo evento fa parte del programma della Presidenza italiana 2022 di EUSALP.

EUSALP è una macro-strategia che permette lo scambio di buone pratiche e promuove la nascita di progetti di cooperazione. La conferenza internazionale e interattiva si è tenuta a Trieste, tra terra e mare, per discutere il potenziale della digitalizzazione nel rafforzamento dei legami di cooperazione e nello sviluppo della regione alpina.

Se la crisi sanitaria COVID-19 ha creato una finestra di opportunità nell’accelerazione di questa digitalizzazione, bisogna ricordare che le Alpi sono un territorio particolarmente coinvolto in questo ambito.

A tal fine, i rappresentanti politici sono intervenuti per salutare il lavoro intrapreso e per incoraggiare le parti interessate a continuare su questa strada di innovazione: Mirko Bisesti della Provincia autonoma di Trento a nome della presidenza congiunta di EUSALP con la Provincia autonoma di Bolzano, Luciano Caveri per la Regione Autonoma Valle d’Aosta e un rappresentante della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Giovani rappresentanti dello Youth Council EUSALP, Youth Parliament della Convenzione delle Alpi e altri giovani provenienti dalle diverse Regioni EUSALP si sono seduti accanto a loro e hanno parlato del tema della futura digitalizzazione nelle Alpi.

Per il pubblico in generale, DAC 2022 è stata anche un’opportunità per incontrare le attività all’aperto offerte nel quadro del Roadshow EUSALP.

Come parte del roadshow, giovani dei territori di EUSALP hanno partecipato a un workshop sul cambiamento tecnologico e sulla connettività nelle aree alpine e rurali. Il pomeriggio è stato dedicato a un dialogo tra i cittadini e i membri di EUSALP sul tema dei villaggi intelligenti e dello sviluppo di infrastrutture digitali.