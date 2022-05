Covid, ok delle parti sociali: mascherina obbligatoria per i lavoratori privati

Pubblicità

Se in molti speravano di accantonare i dispositivi di protezione, mettendo un punto a questo stato emergenziale, arriva la nuova decisione che cambia le carte in tavola.

L’uso delle mascherine, infatti, sarà obbligatorio fino a metà giugno per tutti i lavoratori privati, confermando quindi il protocollo di sicurezza per il contrasto al covid. Questa è la decisione emersa dalla riunione tra le organizzazioni delle imprese, con i ministeri di salute, lavoro e Mise. Di fatto, la norma resterà valida per un mese e mezzo per poi verificare nuovamente la situazione e stabilire se prolungarla o no.

Il protocollo prevede l’uso delle mascherine soprattutto quando si condividono gli ambienti e i lavoratori saranno obbligati ad indossarle nelle situazioni a rischio, ovvero quando non è possibile rispettare la distanza di sicurezza, sia all’aperto che al chiuso. Questo riguarda tutti i dipendenti che hanno a che fare con il pubblico, compresi camerieri e baristi. Le stesse regole varranno anche per gli impiegati pubblici, come stabilito da Brunetta qualche giorno fa.

Sindacati, Confcommercio e Confesercenti sono quindi d’accordo con il mantenimento delle regole, ma chiedono che vengano aggiornate per una fase non più emergenziale.

Sarà sempre compito del datore di lavoro fornire le mascherine, poi a metà giugno seguirà un altro vertice per decidere se mantenere le attuali regole.

