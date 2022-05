Pubblicità

C’è tempo fino al prossimo 31 maggio per partecipare al concorso fotografico collegato alla mostra “Beata gioventù. Da Faganello a Instagram“, in programma dal 24 giugno al 30 ottobre 2022 nella cornice di Castel Belasi a Campodenno (TN), in occasione dell’Anno europeo dei giovani.

Attraverso una selezione di scatti del grande fotografo trentino Flavio Faganello (1933-2005), l’esposizione si inserisce in un discorso più ampio sulla stagione degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso quando, anche in Trentino, prese forma una vera e autonoma cultura giovanile, che si pose in un rapporto complesso con le generazioni precedenti e la tradizione.

Il contest fotografico intende estendere la riflessione, aprendosi anche alle nuove sfide che segnano la quotidianità della generazione Z nel tempo del selfie e delle Instagram Stories. Oggi, con la pandemia, i giovani hanno visto stravolto il proprio stile di vita, ancora più radicalmente rispetto ad altri gruppi demografici.

Al concorso saranno ammesse fotografie realizzate tra il 1965 e il 1975 e fotografie contemporanee che siano particolarmente rappresentative della vita, degli stati d’animo, delle scelte identitarie delle nuove generazioni, con riferimento agli ambiti dello studio e del lavoro, del tempo libero, delle relazioni amicali e di coppia, dell’impegno civile e politico, delle rappresentazioni di genere e della moda.

La giuria, composta da una rappresentanza degli Enti organizzatori e di esperti e professionisti del settore, decreterà i vincitori del contest premiando le prime tre fotografie classificate. Tutte le opere inviate saranno inoltre valorizzate in mostra e/o attraverso i social media collegati.

Il progetto, promosso dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento e dal Comune di Campodenno in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università degli studi di Trento e la Pro Loco Castel Belasi di Campodenno, con il patrocinio del Club per l’UNESCO di Trento, si completa in particolare con il parallelo racconto per immagini proposto, con attenzione ai linguaggi e alla sensibilità del pubblico dei coetanei, da un trio di studentesse universitarie attraverso il profilo Instagram dedicato: @mostra_castel_belasi.

Qui la presentazione della mostra:

