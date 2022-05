Ciclista investe una 48enne vicino a piazza Centa: la donna viene portata in ospedale

Pubblicità

Ieri mercoledì 4 maggio, una 48enne è stata ricoverata al pronto soccorso del Santa Chiara di Trento in codice rosso. E’ avvenuto verso le 17: 30 in via Ambrosi, vicino ad una caserma dei vigili del fuoco.

La donna stava camminando nella zona vicina a Piazza Centa quando una bicicletta l’ha investita facendola cadere rovinosamente a terra. La 48enne si è procurata diversi traumi.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e le forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica. Sul luogo infatti, oltre alla polizia, sono arrivati i soccorritori di Trentino Emergenza che hanno portato la ferita in ambulanza e poi l’hanno trasportata in ospedale.

