Cade col trattorino rasa-erba in una roggia, morto 63 enne dipendente comunale

Un drammatico incidente sul lavoro è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 04 maggio, pochi minuti prima delle 12:30 nel centro abitato di Costabissara in provincia di Vicenza, in via Martiri della Libertà.

Un operaio comunale 63 enne, mentre era intento a tagliare l’erba con l’apposito trattorino a fianco della pista ciclabile, ha perso il controllo del mezzo ed è finito nella roggia sottostante ribaltandosi. L’allarmeè stato lanciato da un’automobilista che dopo aver notato il trattorino nel piccolo corso d’ acqua ha telefonato in comune. Sul posto è giunta subito la pattuglia della polizia locale che ha fatto la tragica scoperta.

In pochi minuti è arrivata anche un’ambulanza del Suem 118 e l’equipe medica a bordo ha provato a prestare le prime cure all’uomo tentando di rianimarlo. Purtroppo ogni tentativo e risultato vano, troppo gravi le ferite riportate.

La vittima si chiamava Antonio Fabris ed era dipendente comunale. Sul posto per recuperare il trattorino una squadra dei vigili del fuoco del comando di Vicenza giunta sul posto anche con un autogrù.

Per accertare la dinamica dell’incidente la Polizia locale e gli ispettori dello Spisal. Sul posto dopo aver appreso dell’incidente anche il sindaco Giovanni Maria Forte e il vice sindaco Maria Cristina Franco.

