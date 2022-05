Accesso agli impianti sportivi: stop al green pass e nuove regole per le mascherine

Pubblicità

A seguito delle recenti normative sull’utilizzo delle mascherine e del possesso di green pass Asis sottolinea le seguenti indicazioni generali in merito all’accesso agli impianti sportivi oltre all’utilizzo delle tribune da parte del pubblico:

L’accesso è consentito agli impianti in gestione di Asis senza green pass; Le tribune degli impianti sono aperte con capienza al 100% ma con obbligo di mascherina FFP2 per le manifestazioni, le competizioni al chiuso (anche durante gli allenamenti); La mascherina resta comunque raccomandata per tutti in tutti i luoghi al chiuso degli impianti sportivi e la mascherina non è richiesta invece per gli spettatori di competizioni sportive, manifestazioni e durante gli allenamenti negli impianti all’aperto, con massima capienza ammessa (100%).

L’Ufficio Rapporti Utenti resta disponibile per rispondere ad eventuali ed ulteriori richieste degli utenti. Telefono: 0461 959812, ufficiorapportiutenti@asis.trento.it. Ulteriori informazioni sul sito ASIS www.asis.trento.it/it/protocolli-covid-19/comunicazione-a-s-i-s–per-il-periodo-1-maggio-2022—15-giugno-2022/

