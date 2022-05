Vasco Live: venticinquemila posti auto, oltre a quelli riservati a camper e pullman, online la piattaforma per prenotare il parcheggio

Pubblicità

In vista dell’appuntamento del 20 maggio, con il “Vasco Live” ospitato nella Trentino Music Arena, è stata attivata la piattaforma di prenotazione “ParkForFun”, con prezzi a partire da 25 euro.

Per ogni zona sono ad oggi visibili solo alcuni parcheggi; il sistema – in maniera dinamica – ne pubblicherà di ulteriori in base al livello di riempimento degli spazi già inseriti online.

Per quanto riguarda i portatori di handicap, chi ha prenotato il biglietto specificando questa categoria di utenze sarà contattato direttamente tramite mail per le relative istruzioni. Consulta il SITO DEDICATO e clicca sul banner per prenotare. La provincia con questa operazione intende incassare circa 500 mila euro.

