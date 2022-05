Trentino Riscossioni, chiusura degli sportelli dal 9 al 20 maggio per lavori di manutenzione

Pubblicità

Si comunica che, a causa di lavori di manutenzione, gli sportelli di supporto all’utenza di Trentino Riscossioni S.p.A. sono temporaneamente chiusi da lunedì 9 maggio a venerdì 20 maggio. L’utenza potrà continuare a rivolgersi al numero verde 800 901305 da telefono fisso, oppure da cellulare allo 0461495511.

In alternativa l’utenza potrà scrivere alle seguenti caselle di posta elettronica che continuano ad essere attive: bolloauto@trentinoriscossionispa.it oppure coattiva@trentinoriscossionispa.it.

Trentino Riscossioni si scusa per il disagio e ricorda la possibilità di consultare il sito web all’indirizzo http://www.trentinoriscossionispa.it/ per ogni informazione utile o per accedere alla propria posizione personale.

