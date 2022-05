Porte di Rendena: Biodigestore, revocato il procedimento di deroga per un difetto procedurale

Pubblicità

Il Comune di Porte di Rendena ha revocato la procedura di deposito di progetto per “deroga urbanistica relativa all’installazione di un mini digestore anaerobico per reflui e letami zootecnici in località Ghirlo a Javré”.

Come emerso anche durante la recente serata informativa, sono state riscontrate difformità tra i dati contenuti nel progetto per la deroga urbanistica e quelli contenuti, invece, nel verbale provinciale che avalla l’iniziativa.

Il 29 aprile sono giunte in tal senso comunicazioni da parte dei servizi provinciali che confermano tale incongruità dando prevalenza a quanto riportato nel verbale. Pertanto il procedimento amministrativo di deposito viene revocato.

