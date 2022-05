Pedopornografia, casi in aumento del 47%: si abbassa l’età degli adescati

Pubblicità

I dati relativi alla pedopornografia e alla pedofilia sono stati di recente diffusi dall’associazione “Save the Children”.

Secondo le stime, nel 2021 i casi di pedopornografia trattati dalla postale sono aumentati di più del 47%. I casi trattati sono infatti stati 5.316. Sono aumentati anche i numeri di adulti che cercano di approcciare minorenni sul web.

I bambini più a rischio sono quelli fra i 10 e i 13 anni. Sono però aumentati anche i casi di adescamenti di bimbi dai 0 ai 9 anni.

Secondo le statistiche il preoccupante aumento si è verificato durante la pandemia. Nel 2021 sono state ben 306 le vittime di adescamenti online su un totale di 531 tentativi di approccio.

Preoccupano i nuovi tipi di adescamento che i pedofili stanno mettendo in atto. In molti sono infatti arrivati a sfruttare persino le piattaforme di gaming ed i videogiochi online per trarre in inganno i più piccoli.

La messaggistica delle piattaforme digitali online viene utilizzata soprattutto per adescare coloro i quali hanno meno di 9 anni.

