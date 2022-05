Notte di paura a Baselga di Pinè: va in fiamme un edificio in viale della Serraia

Pubblicità

Paura per quattro persone questa notte a Baselga di Pinè. Un’abitazione in viale della Serraia è andata in fiamme verso le quattro del mattino.

L’edificio era abitato da quattro individui che fortunatamente sono riusciti ad evacuare. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Le operazioni per lo spegnimento del rogo sono state lunghe. I vigili del fuoco di Baselga di Pinè sono ancora al lavoro per capire le dinamiche di quanto avvenuto. Non è ancora nota la causa dell’incendio.

