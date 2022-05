Moena e l’espansione del lupo: un esemplare viene filmato a pochi metri dalla strada – IL VIDEO

Pubblicità

E’ avvenuto sopra Moena un nuovo avvistamento di un lupo. Il predatore è stato filmato da una macchina in corsa. Si stava dirigendo verso il passo “San Pellegrino”.

Le riprese dell’animale che procedeva tranquillo per la sua via sono state pubblicate anche sul gruppo “Fiemme e Fassa il ritorno del lupo”.

Il gruppo Facebook è sempre aggiornato grazie alle frequenti segnalazioni dei componenti riguardo agli avvistamenti dei carnivori.

In molti sono rimasti sconcertati dalla tranquillità con la quale il predatore procedeva alla vista della macchina.

Come ci spiega Paolo Scarian del gruppo sopracitato, la situazione è però del tutto normale:” Il lupo non ha timore dell’uomo perché essendo in una macchina non lo considera come pericolo imminente.

Si vede però che tiene sempre sotto controllo l’essere umano dentro la vettura. Situazioni analoghe in Val di Fassa si sono verificate con delle persone che passeggiavano o che stavano lavorando.

Il lupo dunque non teme l’uomo quando questi è all’interno di una struttura che può essere un’abitazione o un’autovettura.

Non ha confidenza con l’essere umano. Questa lupa era già stata fotografata una volta da una ragazza e stava scendendo da passo San Pellegrino.

Dal filmato si vede chiaramente che sta osservando le mosse dell’umano– poi Scarian continua analizzando la situazione delle sue valli- Il lupo sta piano piano occupando entrambi i versanti della Val di Fiemme e Fassa.

L’espansione è in aumento. Arriva da solo, nessuno lo porta. Probabilmente fra poco ci saranno anche nuove cucciolate su territori che prima non ne avevano”.

Il problema, secondo gli esperti, per l’uomo non esisterebbe. Non si registrano infatti attacchi nei confronti dell’uomo e non si prevede che potrebbero accadere.

Gli unici a dover temere sono gli allevatori dei quali gli animali potrebbero essere in pericolo. Anche al riguardo però Scarian sottolinea: “Gli allevatori si stanno piano piano organizzando anche acquistando cani pastori abruzzesi, cani da guardiana per contrastare le predazioni durante l’estate.

L’unica cosa da fare è mettere in atto tutti i sistemi di prevenzione possibili per scongiurare ogni tipo di attacco del lupo sui loro animali da reddito”.

Ecco la fotografia di Anna dell’esemplare già diffusa sul gruppo Facebook “Fiemme e Fassa il ritorno del lupo”.