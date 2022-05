Lutto per la scomparsa dello storico esponente della Destra trentina Pacifico Mottes: “Non dimenticheremo mai il tuo impegno”

Pubblicità

Pubblicità



“Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere, un militante e un caro amico per molti di noi, un uomo di buon cuore”. Sono tante le frasi di cordoglio per la morte di Pacifico Mottes, storico esponente della destra trentina.

Classe 1945, Mottes era nato a Trento e dopo un lungo passato nella Lega trentina, è approdato negli ultimi a Fratelli d’Italia, ora in lutto per la notizia della scomparsa arrivata nella giornata di ieri, 3 maggio.

“Non dimenticheremo mai il tuo impegno e la tua dedizione con i quali negli ultimi anni ti sei donato per amore del nostro partito”: ricorda Francesca Barbacovi di Fratelli d’Italia. Parole di affetto anche dal collega di partito e Consigliere Comunale Daniele Demattè: “Non è un buongiorno e anche questa volta in miracolo in cui tutti speravamo non è accaduto. Vola in alto accompagnaci da lassù nelle nostre battaglie”.

Pubblicità Pubblicità

Arriva anche il cordoglio dell’intera comunità politica regionale di Fratelli d’Italia per voce del coordinatore regionale Alessandro Urzì: «Il movimento si stringe attorno alla famiglia del collega ed amico Pacifico Mottes, scomparso con grave disorientamento da parte di tutti noi, nelle scorse ore – scrive Urzì in una nota – è una perdita grave per le qualità umane della persona, grande motivatore e instancabile organizzatore, appassionato e gentile, perfetta espressione del valore del proprio stesso nome che aveva avuto in dono alla nascita. Come commissario provinciale trentino gli avevo assegnato solo pochi mesi fa il ruolo di promotore della fondazione dei circoli territoriali ed aveva svolto il suo impegno con dedizione trasmettendo la fiducia in un mondo migliore ed in una comunità più coesa, sincera, impegnata».

Pacifico Mottes era stato vicepresidente della circoscrizione Gardolo, rieletto anche in questa consiliatura e aveva generosamente offerto il ruolo ad una collega decidendo di impegnarsi nella rete del partito sino alla sua ultima presenza assieme alla dirigenza provinciale negli incontri in Valsugana.

Era persona buon d’animo è dedicata agli altri. Aveva militato per molti anni nella Lega da dove era uscito per alcuni dissensi trovando casa presso Fratelli d’Italia che appunto «esprime tutta la propria gratitudine unendosi al dolore di tutti coloro che ne hanno conosciuto le qualità eccezionali e rare».

Pubblicità Pubblicità