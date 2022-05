Guerra Ucraina, Putin ribatte all’Occidente: via alle controsanzioni per i paesi nella lista nera

Pubblicità

Se Macron prova a ricordare a Putin le sue responsabilità di membro permanente del Consiglio di sicurezza, le parole del presidente russo non lasciano spazio a troppe speranze: “L’Occidente la deve smettere di inviare armi all’Ucraina”. Così, il Presidente russo accusa Kiev di non essere pronta per intavolare negoziati seri che portino alla fine della guerra.

Quello che potrebbe rendere ancora più difficile la fine del conflitto, è il decreto firmato da Putin che farebbe scattare delle controsanzioni per colpire i Paesi ostili, tra cui Italia, Francia, Germania, Stati Uniti e Regno Unito.

In particolare, viene vietato a chiunque nella Federazione russa di esportare materie prime o beni a persone o entità straniere presenti nella lista nera, che il Governo dovrà stilare entro 10 giorni.

Inoltre, nel decreto vietato di adempiere agli obblighi di contratto già in essere, autorizzando così le controparti russe a non rispettare i contratti con chi è stato sanzionato.

Nel decreto, si legge che queste misure hanno l’obiettivo di “proteggere gli interessi nazionali della Russia e rappresentano una ritorsione contro le azioni ostili di alcuni Stati e organizzazioni internazionali”.

Tutto questo mentre, Bruxelles come Stati Uniti, si apprestano a varare l’ennesimo pacchetto contro Mosca e il Presidente inglese Jhonson si schiera ancora una volta a fianco di Kiev.

