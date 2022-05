“Gira e Circus”: il collettivo Giralune espone alla mostra del Teroldego a Mezzocorona

Pubblicità

Nell’ambito della 31ma mostra ‘Alla scoperta del Teroldego‘ che si terrà dal 6 all’8 maggio prossimo a Mezzocorona, il Collettivo Giralune sarà presente a Palazzo Martini con una esposizione artistica intitolata “Gira e Circus”.

Proprio come una volta l’imbonitore invitava, gridando al pubblico, ad entrare al circo, l’evento è introdotto dal sottotitolo ‘Venghino signori venghino’ – Si apre il sipario per ammirare questa ‘Esposizione circense’ accompagnata da un buon vino!

L’esposizione, a cura della Biblioteca intercomunale di Mezzocorona e Roverè della Luna, presenta le opere delle artiste Alessia Carli, Sarah Mutinelli, Daniela Webber ed Elisa Zeni, che promettono rinnovati virtuosismi tra omini ossessionati, donne capovolte, paesaggi introspettivi e ritratti essenziali.

Le Giralune sono un collettivo nato nel 2006. Spiega Alessia Carli: “La nostra forza sta nelle nostre diversità. Siamo quattro artiste con personalità distinte e originali che riescono sempre ad incontrarsi con armonia. Nelle nostre collettive lavoriamo a tema ognuna con la sua tecnica e stile, indagando il tema da prospettive differenti e sempre sorprendenti. Dopo anni di collaborazione la nascita dei nostri figli ci aveva messo in pausa. Tre anni fa abbiamo deciso di riunirci scegliendo il tema del circo, e abbiamo voluto coinvolgere anche loro facendoli preparare un’opera che sarà in mostra con noi”.

Il gruppo d’arte contemporanea ‘Giralune’ è composto da quattro poliedriche artiste: il nome da solo basterebbe a spiegare quali sono la forza e lo spirito proprio del gruppo. Gira ricorda il mondo, nel suo perpetuo movimento, nelle sue molteplici infinite diversità; è sinonimo di cambiamento, innovazione, possibilità, alternative, ritorno, rinascita, punti di vista nuovi. Lune richiama il collettivo e porta dentro un principio femminino e femminile, la notte, il mistero, l’inaspettato, la sorpresa e la magia.

Alessia Carli è un’ illustratrice. E’ nata a Mezzocorona e vive a Cles. Utilizza tecniche di stampa manuale, come la monotipia e la cianotipia. La sua ricerca artistica è caratterizzata del concetto di rovesciamento.

Sarah Mutinelli, bolzanina di nascita, risiede a Mollaro in Val di Non. Si auto-rappresenta stilizzata, pensierosa e divertente come ‘omino’ con tratto sottile, nero e un pò sbavato. L’omino è la sua magnifica ossessione.

Daniela Webber è una graphic designer che utilizza l’illustrazione per arricchire i suoi progetti grafici. È nonesa ma vive e lavora a Mezzocorona.

Elisa Zeni risiede a Spormaggiore. E’ una pittrice che dipinge ad olio e acquerello, l’acqua è il centro della sua ricerca artistica.

Orari della mostra: venerdì 18.00-22.00 / Sabato 16.30-22.00 / Domenica 10.00-22.00