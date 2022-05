Filiera alimentare: il pesante impatto della guerra e delle sanzioni sul settore

Pubblicità

Dal covid fino alla guerra, la filiera alimentare è uno dei settori maggiormente sottoposti a tutto quello che accade a livello internazionale, riflettendosi automaticamente anche sulle tasche dei cittadini.

Dall’aumento record dell’olio di semi, quasi introvabile, al rincaro medio dell’8% per il pane, del 17% per la farina, fino a quello delle verdure che segna +12%. Gli aumenti dei prezzi delle materie prime e dell’energia stanno travolgendo l’intero settore che si trova a fare conti con una situazione su cui è difficile fare previsioni.

In una situazione in cui l’impennata dei costi supera complessivamente i 9 miliardi di euro, Coldiretti denuncia il rischio chiusura per un’azienda su dieci.

Non solo il cibo, ma anche tutto quello che riguarda la produzione e il confezionamento ha registrato forti aumenti. Ad esempio, il vetro ha subito rincari fino al 20% , etichette e cartoni del 45%, mentre l’utilizzatissimo tetra pak riporta un + 15%. E ancora, aumenti del 90% per i mangimi, del 170% dei concimi e fino al 129% per il gasolio.

L’importanza della filiera alimentare è sottolineata dai numeri di Coldiretti che indicano come il settore rappresenti un quarto del Pil nazionale, dando lavoro a circa 4 milioni di persone

“La filiere alimentare ha urgente bisogno di risposte”: alle parole di Mattarella in occasione della fiera agroalimentare, sono seguite anche le promesse del Ministro dell’agricoltura, Patuanelli: “Il governo sta facendo sulla parte interna tutto quello che deve fare per sostenere i nostri settori produttivi”

