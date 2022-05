Evento alla Biblioteca della Provincia: «Mamma leggiamo insieme?», letture per grandi e piccini nell’inaugurazione del Baby Pit Stop

Pubblicità

Lunedì prossimo, 9 maggio, alle ore 16.45 presso la Biblioteca della Provincia in via Romagnosi 7, al piano terra del Centro Europa, si terrà l’evento “Mamma, leggiamo insieme?“, letture per bambini e bambine da zero a sei anni, con i volontari di ‘Nati per Leggere‘.

Con l’occasione verrà inaugurato ufficialmente il punto Baby Pit Stop, lo spazio dedicato all’allattamento e il fasciatoio per il cambio dei piccoli. Si tratta di un servizio gratuito promosso dall’Unicef che contribuisce a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in particolare l’art. 24 che tutela il diritto alla salute.

Per ragioni organizzative è necessario prenotare al numero 0461 495094 o via mail all’indirizzo biblioteca@provincia.tn.it.

