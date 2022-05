Direzione del Centro FBK-ISIG: pubblicato il bando di selezione, per il triennio 2023-2025

Pubblicità

La Fondazione Bruno Kessler di Trento ha avviato il percorso di selezione per la direzione dell’Istituto Storico Italo-Germanico (FBK-ISIG) nel triennio 2023-2025.

Le candidate e i candidati ammessi saranno professoresse/professori o ricercatrici/ricercatori in Storia o altre discipline nelle scienze umane e sociali, affiliate/i ad università pubbliche o private o istituti di ricerca di livello internazionale. Le candidature potranno essere inviate entro il 18 Luglio 2022 alle ore 12 secondo le modalità indicate nell’apposita sezione del sito FBK.

Anche questa nomina rientra nel disegno di un modello organizzativo e operativo che la Fondazione ha avviato nel 2020 e che prevede un forte investimento nelle capacità di visione strategica, nel consolidamento delle competenze scientifiche, nel rafforzamento delle abilità manageriali.

L’Istituto Storico Italo-Germanico FBK – Si tratta di un centro di ricerca di eccellenza per il dialogo scientifico internazionale. Esso pone particolare enfasi sulla storia dell’Italia e della Germania, sempre all’interno del più ampio contesto europeo, dalla prima modernità fino ai giorni nostri. Il team di ricerca FBK-ISIG comprende ricercatori permanenti, collaboratori e borsisti, che sviluppano progetti con altre istituzioni e conducono studi individuali nel settore della storia politica, religiosa, sociale, culturale, legale ed economica.

Le attività di ricerca sono altamente interdisciplinari, transnazionali e in costante dialogo con le più recenti tendenze storiografiche internazionali. Il Centro dispone di una biblioteca specializzata, che custodisce una delle più vaste collezioni nel campo della letteratura storica italo-tedesca. FBK-ISIG pubblica inoltre una serie di libri e periodici per far circolare i risultati delle ricerche individuali e collettive prodotte dall’Istituto e dagli studiosi esterni che collaborano con il Centro.

Per maggiori informazioni:

Sito dell’Istituto Storico Italo-Germanico (FBK-ISIG) https://www.fbk.eu/it/studi-storici-italo-germanici/

Tutte le informazioni sul bando di selezione si possono trovare in questa sezione del sito FBK (testo in inglese).