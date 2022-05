Cles, non passa in Consiglio la mozione sul “fine vita”

Pubblicità

Con 4 voti favorevoli, 10 contrari e un’astensione è stata bocciata dal Consiglio comunale di Cles la mozione presentata dai gruppi di minoranza “Siamo Cles” e “Insieme per Cles”, formati dai consiglieri Camilla Chini, Carmen Noldin, Claudio Taller, Luciano Bresadola e Giusy Gasperetti, per l’approvazione di una legge sul “fine vita”.

Partendo dall’articolo 31 della Costituzione, la legge 219 del 2017 e la sentenza della Corte Costituzionale 242/2019, il documento puntava a impegnare il sindaco Ruggero Mucchi e la giunta comunale ad attivarsi in Parlamento, che ha già in discussione una legge in materia, e in ogni altra sede competente per «sostenere la necessità di provvedere ad approvare una buona legge sul fine vita che definisca i requisiti e le modalità con cui normare la morte volontaria medicalmente assistita».

«Quello che mi preme porre all’attenzione di questa assemblea e di tutti i cittadini e le cittadine di Cles – ha aggiunto la consigliera Camilla Chini durante la seduta – è che un piccolo consiglio comunale, di una piccola realtà come la nostra, può dare il suo contributo anche in una battaglia enorme ed epocale sui diritti fondamentali delle persone, come quella in oggetto. Un contributo simbolico, ma importante. Non appiattiamoci su bilanci, piccole o grandi opere, asfaltature o contributi, ma accanto a questi importanti e prioritari compiti, cerchiamo sempre di tenere aperta la porta per la crescita della nostra società».

Per la consigliera, si tratta di una battaglia di civiltà trasversale e apolitica, nella quale credono centinaia di clesiani e clesiane. «Penso a tutte le persone che hanno votato a sostegno del referendum sull’eutanasia legale, e penso anche ai 28 concittadini e concittadine che hanno già sottoscritto e depositato presso il nostro Comune il proprio testamento biologico – ha proseguito Chini –. A queste molti e molte si potranno aggiungere, anche grazie alla nostra opera di comunicazione, condivisione e informazione. E se arriveremo finalmente a una giusta legge sul fine vita, legge di cui tutti e tutte potremo beneficiare durante il nostro percorso di vita, potremo dire che Cles non si è voltata altrove, ma che ha fatto, con coscienza e lungimiranza, la sua parte».

Da parte sua il primo cittadino ha però sottolineato l’estrema delicatezza della tematica e le differenti sensibilità dei consiglieri, ognuno con proprie visioni etiche e morali ed esperienze diverse. «Non siamo quindi nelle condizioni di approvare la mozione» sono state le parole di Mucchi, che ha sottolineato l’importanza di avere un approccio prudente quando si trattano determinati temi.

Dopo un “botta e risposta” tra le consigliere Chini, Noldin e Gasperetti e il sindaco stesso, e gli interventi dell’assessore Diego Fondriest e dei consiglieri Marco Pilloni e Stella Menapace che hanno evidenziato la necessità di approfondire meglio l’argomento (eventualmente anche con i cittadini), si è passati quindi alla votazione.

Come detto, la mozione è stata respinta con 4 voti favorevoli, un’astensione e 10 voti contrari.