Andrea Pagano all’evento di beneficenza “Insieme tra le Stelle” per ricordare Alessio Marinato

Pubblicità

Pubblicità



C’era anche Andrea Pagano, originario di Mezzocorona ma ormai noneso adottivo, all’evento di beneficenza “Insieme tra le Stelle” organizzato da “Chefs for Life” per ricordare Alessio Marinato, scomparso prematuramente nel 2019 a 22 anni in un tragico incidente stradale, e per raccogliere fondi da devolvere alla Cooperativa Sociale “Il Gabbiano-Il Pino”.

All’iniziativa, tenutasi al palazzo comunale di Portogruaro, erano stati invitati oltre 40 chef stellati da tutta Italia che si sono riuniti per rivisitare i piatti dello street food e dare vita a una sperimentazione di alta cucina.

Si è trattato di uno degli eventi di arte bianca più importanti a livello nazionale e Andrea Pagano ha avuto il piacere e l’onore di stare al fianco di figure del calibro degli chef stellati Bobo Cerea, Massimiliano Alajmo e Gennaro Esposito.

Pubblicità Pubblicità

«Subito dopo la chiusura della pizzeria “PizzAp” a Cles (qui l’articolo), ho iniziato a lavorare come consulente tecnico di impasti per pane e pizza e supporto nella ricerca e sviluppo di prodotti innovativi – racconta Pagano –. L’estate scorsa ho svolto un tirocinio con Ezio Marinato (padre di Alessio Marinato, ndr), campione del mondo di panificazione che mi ha fatto crescere notevolmente. Insieme a lui ho affinato le tecniche e ho fatto mio un nuovo modo di pensare e di vedere l’arte bianca».

È nato così un rapporto di amicizia e stima reciproca. Fino all’invito a partecipare all’evento dedicato al figlio scomparso in un incidente stradale.

«Marinato aveva invitato gli amici più stretti e i più grandi esponenti internazionali dell’arte bianca – aggiunge Pagano –. Tra loro è stato bello incontrare anche un “compaesano” come lo chef stellato Peter Brunel, di Arco, col quale ho avuto modo di scambiare quattro chiacchiere. Per me è stato un orgoglio prender parte a un’iniziativa di questo tipo, fortemente voluta da “Chefs for Life” con un nobile scopo, anzi due: ricordare Alessio Marinato e fare del bene, devolvendo i proventi in beneficenza».

Pubblicità

Pubblicità Pubblicità