All’asta l’ex canonica di Toss

Ex canonica in vendita a Toss.

Il Comune di Ton ha indetto infatti un’asta pubblica per la vendita dell’edificio con base d’asta di 75 mila euro. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo rialzo.

L’edificio è di vecchia costruzione e confina a sud con la strada provinciale, a est con un cortile di proprietà mentre le facciate ovest e nord sono in aderenza. Si sviluppa su quattro livelli: al piano terra sono ubicati un locale di ingresso e altri quattro locali adibiti a deposito; al primo e secondo piano era collocata l’abitazione del parroco, costituita da cucina, stanze e locali accessori; il sottotetto è adibito a soffitta.

La superficie lorda complessiva è di 485 metri quadrati. L’entrata si trova direttamente dalla S.P. e l’accesso ai piani è garantito da una scala interna in marmo con ringhiera metallica; per accedere al sottotetto è presente una scala retrattile in legno.

L’edificio è disabitato da molti anni e nel tempo non sono stati eseguiti lavori di manutenzione a parte il tetto, che risulta essere stato ricostruito in tempi recenti e si trova in condizioni di conservazione discrete.

Gli interessati dovranno presentare la propria offerta al Comune entro le ore 12 del 23 maggio prossimo. L’apertura delle buste avverrà il giorno stesso alle 15 in municipio.

L’avviso completo è disponibile sul sito comunale www.comune.ton.tn.it. Per informazioni: tel. 0461.657813; e-mail segreteria@comune.ton.tn.it