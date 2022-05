Al carcere di Spini arriva la Zumba con Lenny Santana

Quest’anno il Rotaract Club di Trento ha deciso di volgere lo sguardo a una fascia di popolazione che troppo spesso viene tagliata fuori: le donne ristrette in carcere, in particolare quello della casa circondariale di Spini di Gardolo. “Da un confronto con i responsabili delle attività rieducative del carcere – afferma Jessica De Ponto, Presidente del Rotaract Club Trento – è nata l’idea di offrire un momento di aggregazione, svago e attività fisica con una cadenza settimanale alla detenute”.

La nota caratterizzante di questa iniziativa è che il service non sarebbe stato possibile senza l’aiuto di Lenny Santana, professionista che a sua volta ha deciso di offrire il suo tempo e know-how impiegando se stesso e mettendosi a disposizione per offrire lezioni di Zumba alle detenute. “Desideravo da tempo realizzare questo progetto, credo che possa dare una nota diversa alla vita all’interno della casa circondariale” afferma Lenny Santana personal trainer, Sport Instructor e insegnante di Zumba

Per i mesi a venire – continua De Ponto – Santana si è reso disponibile a rendere questa attività un appuntamento fisso e strutturato. Come Rotaract Club Trento – affermano coralmente tutti i soci – non possiamo fare altro che essere felici della riuscita di questo service.”

Da sempre i valori rotaractiani sostengono iniziative che mirano al miglioramento della società. Questo atto di servizio nei confronti di fasce della società che poco vengono prese in considerazione dimostra quanto il volere di rieducare della casa circondariale di Spini, in collaborazione con il club Trentino, non si sia mai fermato.

Infine, il Rotaract Club Trento si dice disponibile a sostenere iniziative di questo tipo e spera di offrire uno strumento utile all’amministrazione carceraria, oltre che a un momento di aggregazione e svago per le ristrette.

“Crediamo – concludono i Soci del Rotaract Trento – che l’attività sportiva sia un potente mezzo per conoscere e al contempo migliorare se stessi”.