Sul gender nelle scuole botta e risposta tra Taufer (Parti Opportunità) e il consigliere provinciale Guglielmi

Continua a tenere banco la questione relativa al gender nelle scuole trentine. L’ultima querelle interessa ora il presidente della Commissione Pari Opportunità Paola Taufer e il consigliere del gruppo “Fassa” del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento Luca Guglielmi.

La Taufer, a nome proprio della Commissione provinciale Pari Opportunità ha dichiarato di aver appreso con «amarezza e preoccupazione» dell’iniziativa di raccolta firme depositata in Consiglio Provinciale da parte di Pro Vita & Famiglia Onlus. Ha parlato inoltre di «controsenso» tra questione gender e questione libertà educativa dei genitori.

A queste accuse ha risposto il consigliere provinciale Luca Guglielmi. «Paola Taufer cerca di stravolgere la realtà – ha affermato – e di stravolgere il senso della lodevole iniziativa di Pro Vita & Famiglia contro il gender nelle scuole. La libertà educativa dei genitori, infatti, è sancita dall’art. 30 della Costituzione, che prevede il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli ed essere così titolari esclusivi della scelta e dell’indirizzo educativo da fornirgli. Tutt’altra cosa è la promozione delle teorie gender al nostri figli, che non sono “presunte” ma addirittura ben descritte dall’ormai bocciato ddl Zan che parlava di “identità di genere” come “identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corri­spondente al sesso, indipendentemente dal­l’aver concluso un percorso di transizione”. La Taufer – ha proseguito Guglielmi – dovrebbe inoltre ricordare che proprio il ddl Zan fu affossato in Senato proprio per questo e per la sua volontà di inserire il gender nelle scuole con l’istituzione della “Giornata Nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia” nelle scuole di ogni ordine e grado».