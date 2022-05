Si chiude a Rallo la stagione teatrale del Gruppo Arzberg Valle di Non

Pubblicità

Appuntamento conclusivo per “Le trei sorele svampide”.

Sabato prossimo, 7 maggio, alle 20.45 la sezione teatro del Gruppo storico culturale Arzberg Valle di Non APS-ETS porterà in scena la commedia brillante al teatro di Rallo in quella che sarà l’ultima tappa di questa stagione teatrale.

Si tratta di una commedia allegra e divertente tratta dall’opera teatrale di Camillo Viticci “Le tre sorelle Alzheimer”, è strutturata su due atti per metà in italiano e per la restante metà in dialetto noneso, tradotta ad opera proprio del Gruppo Arzberg.

Sul palco verranno narrate le vicende di tre anziane signore: Teresa, Antonia e Carola molto in là con gli anni, smemorate ma furbe. Nei loro sprazzi di lucidità rivivono i ricordi dei bei tempi passati.

Tra le quattro mura incontreranno l’amico Serafino sin dalla giovane età perdutamente innamorato di Antonia, pure lui smemorato. Varcheranno la porta anche il severo don Gelsomino, intervenuto per benedire la casa, e il sacrestano Girolamo.

Una commedia attuale che vedrà anche l’arrivo del truffatore Carmine, intenzionato ad estorcere denari e gioielli alle povere signore, ma con scarsi risultati. Farà da cappello uno sketch iniziale che introdurrà alla storia stessa.

A presentare la commedia il presidente del gruppo storico culturale Arzberg Valle di Non APS ETS Mirko Ceccato.