Predaia sceglie l’illuminazione led

L’obiettivo è chiaro: garantire l’efficientamento energetico, con alte prestazioni tecnologiche, e un risparmio dei costi di gestione e della fornitura di energia elettrica.

Per questo l’amministrazione comunale di Predaia ha deciso di attuare una serie di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione degli attuali corpi illuminanti, ormai obsoleti, con strutture a led.

Come spiega la sindaca Giuliana Cova, l’intenzione è di arrivare a un doppio risparmio: energetico ma anche economico. «In questo modo potranno essere investite le risorse risparmiate in altri servizi fondamentali per i cittadini – spiega Cova –. Si tratta di una delle priorità della nostra amministrazione».

I primi paesi a essere interessati dall’intervento saranno Tres, Priò, Taio e Coredo. È stato infatti approvato il progetto esecutivo redatto dall’ingegner Giuseppe Bertagnolli che prevede un costo di 434.350 euro complessivi (135.275 euro per lavori e 299.075 euro come somme a disposizione dell’amministrazione).

In particolare saranno sostituiti i corpi illuminanti in tutte le vie della frazione di Tres, in via San Michele, via Lin, via Centrale, parte di via Sorzela, via Zineura e via della Bonifica a Priò, in piazza e in via Ai Doi Sassi a Taio e in via a Senda e nella laterale di via Alla Torre a Coredo.

Ma un po’ alla volta tutte le 14 frazioni di Predaia saranno interessati da opere di questo tipo.

Entrando nei particolari dell’opera, i corpi illuminanti che si andranno a sostituire sono di tipo “non cut-off” e sono dotati di lampade a vapori di mercurio o sodio alta pressione, quelli nuovi saranno invece completamente “cut-off” (quindi con inquinamento luminoso nullo, in quanto non vi è emissione di luce verso la volta celeste) ed equipaggiati con lampade a tecnologia led.

Gli interventi di riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione esistenti che saranno effettuati – definiti oggi col termine “relamping” illuminotecnico – hanno in comune la conservazione della rete di distribuzione dell’energia elettrica con i dispositivi di protezione e di controllo. Nella maggior parte dei casi, infatti, si mantiene la dislocazione degli apparecchi, evitando così gli oneri dovuti ai lavori di scavo e tracce sulle pareti di edifici.

L’amministrazione comunale, attraverso le parole dell’assessore alla tecnologia e al risparmio energetico Stefano Brida, spiega che saranno stanziati circa 400 mila euro ogni anno per intervenire mano a mano su tutta l’illuminazione pubblica.

«Ora andiamo a operare sui corpi che consumano di più e i lavori saranno appaltati in tempi stretti, con il Comune che acquisterà direttamente i corpi illuminanti per poi affidare la messa in opera – precisa Brida –. Ma stiamo già approfondendo con i tecnici il prossimo intervento, che si concentrerà su parte dell’abitato di Coredo e su altre frazioni più piccole. Stiamo inoltre lavorando, visto il rincaro dei costi di energia, ad altre soluzioni come lo spegnimento dei lampioni nelle zone periferiche dopo una certa ora. È importante che passi questo messaggio di sensibilizzazione sul risparmio energetico».