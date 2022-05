Over 50 non vaccinati, in Alto Adige arrivate le prime 10.000 multe: ci sono già 1000 ricorsi

Pubblicità

Sono in arrivo le sanzioni per gli over 50 che non si sono vaccinati prima di febbraio 2022. Le multe saranno di 100€ e ad annunciare la notizia era stata l’azienda sanitaria già tempo fa. In Alto Adige saranno circa 26.000 i no vax over 50 a ricevere la multa.

Più di 10.000 l’hanno già ricevuta. Sono già arrivate naturalmente le risposte da parte delle persone: sono già tantissimi coloro i quali hanno fatto ricorso. Sono state 1000 le persone a ricorrere a questa misura.

Il 48% dei ricorsi si è risolto con la multa cancellata mentre il 36% dovrà adempiere al pagamento. Le prime sanzioni erano state inviate già il 4 aprile scorso.

In ogni caso, con le nuove regole, i non inoculati potranno tornare al lavoro perchè, con il nuovo regolamento, non è più necessaria la certificazione.

L’obbligo vaccinale rimane invece per il personale sanitario. Coloro i quali sceglieranno di non adempiere a quest’obbligo non potranno lavorare.

Per quanto riguarda le multe, non devono essere pagate immediatamente ma ogni cittadino ha tempo dieci giorni per comunicare l’eventuale motivo d’esenzione.

