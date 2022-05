Europa verso l’embargo al gas russo, Cingolani: “Sarebbe bene per qualche mese il pagamento in rubli”

Pubblicità

Pubblicità



Ancora una volta, l’Italia cerca di difendersi dallo shock dei prezzi energetici, con il Consiglio dei ministri che approva il decreto-legge in cui è contenuta la proroga fino all’8 luglio del taglio delle accise sui carburanti. Tale intervento verrà esteso anche al metano per cui l’accisa sarà a zero con l’Iva che viene ridotta al 5%.

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, anche a Bruxelles si sono riuniti i ministri dei 27 Paesi membri.

Riunione in cui il ministro tedesco Habeck ha annunciato un’importante svolta. Un cambio di rotta della Germania, la più riluttante fino ad ora a staccarsi dagli approvvigionamenti russi, ma anche ad applicare sanzioni energetiche a Mosca.

Pubblicità Pubblicità

Ieri invece, il ministro ha dichiarato: “Dopo mesi di lavoro posso dire che la Germania non è contraria ad un embargo petrolifero della Russia. Ovviamente un carico pesate da portare, ma siamo pronti a farlo”.

Un passo che porterà inevitabilmente un aumento dei prezzi, con lo stop che potrebbe colpire l’intera economia, rendendo meno sicure anche le catene di approvvigionamento. Insomma, l’Europa sta procedendo verso l’indipendenza energetica da Mosca, mentre dalla Russia rimane la richiesta di pagare in rubli.

Una richiesta definita più volte illegittima dal nostro Ministro della transizione ecologica, Cingolani che però, avrebbe aperto a questa possibilità: “Penso che sarebbe bene per qualche mese almeno permettere alle aziende di andare avanti e pagare in rubli, mentre comprendiamo il quadro giuridico e le implicazioni”. Quel che è certo al momento, è la via intrapresa dai 27, concordi con l’attivare le sanzioni verso Mosca, rispettando i contratti energetici in euro.

Pubblicità Pubblicità