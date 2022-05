Concerto Vasco, Lucia Coppola: «Proteggiamo M49 dall’inquinamento acustico»

Pubblicità

Lucia Coppola, consigliere provinciale di Futura ora passata al gruppo misto, presenta una fantasiosa interrogazione per salvaguardare l’orso M49 dalle possibile onde sonore del concerto di Vasco Rossi che si terrà nell’area di san Vincenzo il giorno 20 maggio.

Coppola considera il fatto che il luogo di detenzione del Casteler, dove dimora attualmente M49 Papillon, è molto vicino al luogo del concerto e che quindi i suoni così improvvisi e elevati come quelli tipici di un concerto rock all’aperto possono spaventare enormemente l’orso.

Nella premessa del documento la consigliera spiega che che i danni possano manifestarsi sia nelle risposte fisiologiche che nelle risposte comportamentali e che M49 si trova in uno stato di cattività e prigionia già pesantissimo e che ogni malessere aggiuntivo va scongiurato.

Parla poi di possibile crudeltà per lo spavento che potrebbbe subire un animale che – si legge – non può neppure scappare per rifugiarsi in un luogo più tranquillo.

Lucia Coppola chiede alla giunta di «sapere se non ritenga utile, coinvolgendo i veterinari che si occupano di M49, mettere in atto tutte le azioni possibili per una riduzione del danno da spavento, anche con l’aiuto di sedativi blandi limitati alle ore del concerto e quindi con effetti lievi, in modo da non impattare sulla salute del plantigrado».

