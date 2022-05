Trento, tamponamento tra veicoli in tangenziale: code e rallentamenti

Pubblicità

Ancora code e rallentamenti oggi a Trento poco dopo le 13.30, a causa di un tamponamento tra veicoli in tangenziale sulla corsia sud.

Sul posto oltre ai carabinieri per favorire il ripristino della viabilità, è intervenuta anche un’ambulanza per prestare i primi soccorsi. Al momento non sono note le dinamiche dell’incidente, ma la viabilità sulla corsia rimane ancora rallentata.

