Tamponamento auto-camion in A22 a Trento sud: 5 feriti

E’ avvenuto questo pomeriggio lunedì 02 maggio intorno alle 14:00 un incidente stradale sull’autobrennero all’altezza dello svincolo di Trento Sud all’ uscita in direzione Brennero.

Dalle prime informazioni una vettura con a bordo 5 persone e un camion si sarebbero scontrati proprio all’uscita autostradale.

In pochi minuti sul posto sono giunte le ambulanze dei sanitari del 118 , e l”auto sanitaria.Per supportare il personale sanitario nel liberare gli occupanti sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Trento.

Sul posto oltre al personale addetto alla viabilità dell’autostrada, è arrivata anche la polizia stradale di Trento che ha compiuto i consueti rilievi.

Sono rimasti feriti un 29 enne, 20 enne 46 43 e un altra persona. Dopo le prime cure sono stati trasportati al pronto soccorso del Santa Chiara per tutte le cure del caso.

Dalle prime informazioni ricevute dai medici le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti ma per fortuna in poco tempo la circolazione è ritornata alla normalità.

