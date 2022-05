Taglio delle accise confermato fino all’8 luglio, provvedimento preso anche per il metano

Pubblicità

E’ stato dato il via libera al decreto contro il rincaro dei prezzi del carburante. Verrà prorogato il taglio delle accise fino all’8 luglio. Inoltre verrà azzerata anche l’accisa dul metano e l’iva verrà ridotta al 5 %.

Inoltre per prevenire il rischio di manovre speculative riguardanti la diminuzione dell’aliquota iva sul gas si troveranno “applicazioni, in quanto compatibili, le disposizioni sui controlli da parte del garante dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell’ambito dell’intera filiera di distribuzione commerciale”.

Le aliquote, dal 3 maggio all’8 luglio saranno per la benzina 478,40€ ogni mille litri, per gli oli da gas o gasolio come carburante, 367,40€ ogni mille. Inoltre verrà prorogato il taglio dei 25 centesimi rispetto all’accisa ordinaria. b

