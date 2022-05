Scuola. Coghe (Pro Vita & Famiglia) risponde a Zanella: basta propaganda su pelle dei bambini

Pubblicità

Pubblicità



Continua a tenere banco la questione gender nelle scuole del Trentino. Dopo gli attacchi di Zanella e Coppola e la risposta di Claudio Cia, è arrivata la controreplica sempre del consigliere provinciale di “Futura” Paolo Zanella.

Quest’ultimo ha etichettato le teorie gender come concetti inventati e inesistenti, avanzando dubbi anche sulla correlazione tra gender e maternità.

A tal proposito è arrivata la risposta di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus, associazione che ha promosso la raccolta firme proprio contro il gender nelle scuole, consegnate poi al Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento Walter Kaswalder e all’assessore provinciale all’Istruzione, Mirko Bisesti.

«Il consigliere provinciale di “Futura” Paolo Zanella – ha dichiarato Coghe – fa propaganda ideologica attaccando chi la pensa diversamente. Su una cosa, però, Zanella ha ragione: la teoria gender è un concetto anti-scientifico, ma purtroppo è ben reale e radicato nonché pericoloso per la crescita e l’educazione dei bambini.

Zanella però confonde l’orientamento sessuale e le libere scelte sessuali, sulle quali non giudichiamo così come ha fatto il consigliere Claudio Cia, con la negazione del sesso biologico, base fondamentale della stessa scienza. Propagandare queste teorie nelle scuole è un vero è proprio attacco alla libertà educativa dei genitori, che hanno il diritto di scegliere senza imposizioni cosa insegnare e quali valori veicolare ai propri figli specialmente su tematiche riguardanti affettività è sessualità».

«Ricordiamo inoltre – ha aggiunto Coghe – cosa rivelò la scrittrice Michela Murgia e sostenitrice del ddl Zan, a proposito della proposta di legge che serviva per “modificare la cultura nelle scuole”. Come se non bastasse, la maternità – purtroppo – con l’ideologia gender c’entra eccome, perché proprio queste teorie assurde portano a conseguenze barbare come il ricorso alla pratica dell’utero in affitto. L’unico minestrone è dunque proprio quello del gender, per il quale addirittura esisterebbero più di “52 generi” diversi è goni giorno si potrebbe scegliere in quale genere identificarsi».