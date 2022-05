Regione: approvato il rendiconto per il 2021. Restituiti dagli ex consiglieri 1,6 milioni di euro

Pubblicità

Ammonta a 1,6 milioni di euro la somma che nell’arco del 2021 gli ex consiglieri hanno restituito alla Regione, cui si sono aggiunti circa 42.000,00 euro versati a titolo di liberalità. È quanto emerge durante l’approvazione da parte della giunta dello schema di rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2021.

Tale somma è stata destinata, come già effettuato in precedenza, al fondo per il sostegno della famiglia e dell’occupazione e versata alle Province di Trento e Bolzano.

Il rendiconto generale registra un risultato di amministrazione di circa 111 milioni di euro. “Un risultato decisamente positivo – hanno evidenziato il Presidente Maurizio Fugatti e il vice Arno Kompatscher – che consentirà in fase di assestamento di bilancio di valutare ulteriori azioni di sostegno anche alle politiche provinciali, tenuto conto della perdurante crisi in atto.”

