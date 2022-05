Perde il controllo della vettura e si ribalta su un fianco, illeso un 28 enne

Pubblicità

Incidente stradale nella notte verso le ore 1.00 lungo la strada statale 12 del brennero tra Besenello e Mattarello all’altezza dell’Acquaviva. Un 28 enne a bordo della propria auto per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo per ribaltarsi su un fianco in mezzo alla carreggiata.

Fortunatamente l’uscita di strada è stata autonoma e non ha coinvolto altri veicoli. In pochi minuti sul posto è giunta un’ambulanza dei sanitari del 118 partita dall’ospedale Santa Chiara. In supporto ai sanitari e per la messa in sicurezza del auto, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Besenello e Mattarello e i permanenti di Trento.

Per accertare la dinamica sono intervenute le forze dell’ordine. Il 28 enne dopo essere stato visitato dai sanitari ha rifiutato il trasporto, pare infatti che non abbia riportato nessuna conseguenza rilevante.

