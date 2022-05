In Trentino a Messa rimane l’obbligo della mascherina. Stop al distanziamento per i seduti

Pubblicità

Pubblicità



Presso le chiese del Trentino si continuerà ad usare la mascherina a Messa, nelle celebrazioni liturgiche e nello svolgimento di attività pastorali al chiuso. A dirlo è la Diocesi Trentina che pur in presenza di un generale allentamento delle misure anti-Covid a partire dal 1° maggio, preferisce essera anche cauta.

Viene invece confermato che alle celebrazioni per chi è seduto non sarà più obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro, che resta invece per i fedeli che vi parteciperanno rimanendo in piedi. Le acquasantiere rimarranno ancora vuote e allo scambio del segno della pace si continuerà ad evitare la stretta di mano. Potranno invece abbassare la mascherina i coristi durante il canto, ma mantendendo sempre il consueto distanziamento.

Resta obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 per gli eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in locali assimilabili a sale cinematografiche, sale da concerto e sale teatrali, e quindi anche in occasione dei concerti in chiesa.

Pubblicità Pubblicità